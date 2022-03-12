Два жителя Кузбасса попали под суд по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Данную статью внесли 4го марта 2022 года. Она является административным правонарушением и в качестве наказания предусматривает штраф в 100 тысяч рублей.

Как сообщает МВД Кузбасса, к ответственности были привлечены 41-летний житель Кемерова и 59-летний житель Белово. Материалы дела были рассмотрены в суде. Обоим нарушителям было назначено наказание в виде штрафов. Кемерованина обязали выплатить 35 тысяч рублей, а беловчанина 40 тысяч.