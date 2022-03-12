Изменения в Белове за три последних года и планы развития городского округа обсуждались во время отчета главы Алексея Курносова перед губернатором Сергеем Цивилевым. Свою оценку происходящим переменам дали и жители, которые присутствовали на встрече. Одним из важных вопросов стало строительство и ремонт социальных объектов.

— Много семей, молодежи живут в квартале «Сосновый», это микрорайон перспективной застройки, и он активно развивается. Мы приняли решение построить здесь школу на 1100 мест. Она будет носить имя кузбассовца Льва Ковылина — беловчанина, который погиб при исполнении воинского долга в Чечне. Здесь заканчивается строительство детского сада на 180 мест, кроме того, в перспективе будет построен еще один детсад на 190 мест, — рассказал Сергей Цивилев.

Как отметили участники встречи, изменения коснулись всех сфер жизни Белова. Например, в системе образования по губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтированы два корпуса школы №19 в поселке Новый Городок и №32 в центральной части города. За счет местного бюджета провели ремонт в школе №10 в Белове.

В этом году в социальном партнерстве с угольщиками открыли спортивный зал на территории школы №9. За три года на территориях школ построено 15 спортивных площадок. В планах на текущий год — капремонт лицея №22 в Бачатском. По губернаторской программе «Мой новый детский сад» детсад №70 «Золотой ключик» в центре города будет приведен в порядок за счет областного бюджета.

Всего за отчетный период было построено и отремонтировано 11 спортивных объектов, в том числе Ледовый дворец в Бачатском, спорткомплекс «Электрон», стадион «Горняк». В 2021 году ко Дню шахтера запустили ФОК открытого типа «Колмогоровский», построенный в рамках нацпроекта «Демография». Одним из лучших спортобъектов стал ФОК «Металлург», адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. За 2021 год его посетили более 11 тыс. человек. На его базе работают 11 спортивных секций, в которых занимаются более 400 детей. В 2020 году проведена полная реконструкция бухты «Ассоль» на берегу Беловского водохранилища. Вместе с «Металлургом» бухта работает как единый всесезонный комплекс для тренировок и проведения соревнований параспортсменов.

Депутат Горсовета Валерия Ермакова поблагодарила главу региона за внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья и подчеркнула, что объекты, которые возводят, адаптированы для инвалидов. «Среди ребят с инвалидностью о ФОК «Металлург» по всей стране ходят легенды, все хотят посмотреть и лично убедиться, насколько все там доступно. Весной у нас запланированы соревнования по регби, мы уверены, что полностью оправдаем нашу славу».

Жительница Бачатского спросила, планируется ли ремонт или строительство новой поликлиники в поселке. Как рассказал глава города Алексей Курносов, в прошлом году по поручению губернатора подготовлено техзадание на проектирование детской поликлиники в центральной части города, а также взрослой в поселке Бачатский. Уже готовится пакет документов, чтобы подать их на участие в федеральной программе.

В марте прошлого года в Белове открылся автовокзал, рассчитанный на 2 тысячи пассажиров в сутки. В новом двухэтажном здании разместились залы ожидания, комната матери и ребенка, кассы, буфет, медпункт, пост охраны, санузлы, кабинеты для персонала. Помещения адаптированы для маломобильных посетителей.

Беловчане поблагодарили Сергея Цивилева за проект по закрытию в центре города старых котельных, который выполняется по его инициативе. Напомним, жилой фонд, который отапливали шесть кочегарок, переводят на теплоснабжение от Беловской ГРЭС. В этом году уже вывели из эксплуатации три котельные. Воздух и снег стали чище, сказали жители.

Также в ходе встречи жители города рассказали губернатору, что последние несколько лет в пиковые часы были перебои с холодной водой. Как пояснил глава города, сейчас проблема решается. В рамках федеральной программы «Чистая вода» построен магистральный водовод протяженностью 8,6 км, заменены несколько участков водовода общей протяженностью 3,4 км. В этом году заменят еще 3,5 км магистрального водовода.

Одним из важных событий в истории Белова стало присвоение ему в 2020 году звания «Город трудовой доблести и воинской славы». На средства, выделенные из областного бюджета, отреставрировали мемориальный комплекс на Центральной площади, восстановили барельефы, отлитые в свое время рабочими Беловского цинкового завода, внесли имена всех погибших на полях сражений (6618 человек).

В этом году по поручению губернатора в поселке Грамотеино будет создана аллея в память погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров и горноспасателей. Рядом с аллеей будет благоустроен сквер стадиона «Грамотеинский». Вместе они станут местом притяжения не только жителей поселка, но и соседних территорий. В квартале «Сосновый» будет создан сквер имени Льва Ковылина.

Большое внимание уделяется благоустройству общественных территорий. За три года построено и отремонтировано 18 объектов. Отремонтировано 98 дворов и 129 многоквартирных домов. Введено в эксплуатацию 76 тыс. кв. м жилья.

В прошлом году после ремонта и переоснащения на базе первой городской больницы заработал диагностический центр. Обновление значительно расширило его функционал. С открытием медучреждения повысилась доступность и качество оказания первичной медицинской помощи беловчанам и жителям соседних территорий.

Реализовано несколько крупных проектов в сфере культуры. Воспитанники детской художественной школы №3 «переехали» с последнего этажа многоэтажки в комфортное отремонтированное помещение с новой мебелью и оборудованием. Преобразились после ремонта выставочная галерея «Вернисаж» и Центральный дворец культуры. В микрорайонах Телеут и Заречное, где компактно проживают представители коренного малочисленного народа, открылись этнические площадки.