В условиях «цифрового геноцида» владельцам малого и среднего бизнеса следует уделить самое пристальное внимание отечественным соцсетям и цифровым сервисам, считают в Правительстве Кузбасса. В российском сегменте интернета существует целый ряд платформ, предоставляющих предпринимателям все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в сети. Практически идентичный пакет услуг предлагают и другие российские сервисы. Опытные маркетологи предлагают обратить внимание на такие платформы, как YouGile, МТС твой бизнес, Yandex Tracker, Shtab, Pyrus, Weeek, а также «Яндекс. Дзен» и крупнейшую отечественную социальную сеть «ВКонтакте», уже объявившие о старте собственных программ по поддержке бизнеса.

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги», — напоминает руководство социальной сети «ВКонтакте».