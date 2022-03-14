Строительство обхода Кемерова продолжается по графику

Губернатор провел выездной штаб с руководителями подрядных дорожных предприятий на месте строительства транспортного обхода Кемерова, а также осмотрел строительную площадку. Участники обсудили промежуточные итоги выполненных работ, соблюдение графика и планы по дальнейшим работам.

«Во исполнение поручений Президента России Владимира Путина к строительству обхода Кемерова мы приступили уже в декабре 2021 года. Этот проект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Ни при каких обстоятельствах сроки сдачи не будут сдвигаться, мы сдадим дорогу осенью 2024 года. Она позволит решить давнюю проблему региона – отвод большегрузной техники от улиц областного центра. Это повысит безопасность движения в Кемерове и разгрузит его, дольше будет служить асфальт, который грузовики постоянно продавливали. Значительно улучшится и экологическая обстановка в городе. Это наш вклад в развитие дорожной сети России», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона также отметил, что при строительстве обхода применят ряд уникальных технологий. Например, будет сделан экодук для прохода диких животных в районе их привычных путей миграции.

Северо-западный обход Кемерова протяженностью 47,7 км соединит федеральную автодорогу Р-255 Сибирь с запада на восток, минуя территории Кемерова. Это будет дорога категории 1Б. Строительство предполагает пересечение с существующими автодорогами, будут четыре разноуровневые развязки. Через реку Томь построят мост протяженностью 884,6 м, также на обходе будет построено 11 малых мостов и путепроводов. Для водоотвода будет смонтировано более 40 водопропускных труб.

Строительство обхода разделено на 7 производственных участков, на которых в круглосуточном режиме работают 23 механизированных отряда. Будет освоена территория площадью 172,5 га; выполнено 22,5 млн кубометров земляных работ; устроено бетонное основание объемом 250 тысяч кубометров, уложено 650 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия.

Сейчас идут подготовительные работы, в которых задействовано 353 работника и 202 единицы техники. Освоено 20 га площади, выполнены земляные работы по строительству 22,1 км технологической дороги, устроено 27 водопропускных труб. Производится замена грунта в слабых основаниях – на сегодняшний день заменено 79 тысяч кубометров. Задача – до наступления весенней распутицы сформировать опорную сеть технической дороги, чтобы не останавливать работы в период межсезонья.