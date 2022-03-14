Кузбасские эксперты прокомментировали решение Роскомнадзора о блокировке социальной сети Instagram. Напомним, Instagram наряду с Facebook признали одними из главных оружий в инсформационной войне.
В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.
«Мeta разрешила своим пользователям призывать к насилию и убийствам русских. Наверно современная форма фашизма так и выглядит, — отмечает в своей публикациях в соцсетях председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса Сергей Григорьев. – Сегодня мы наблюдаем уникальное явление – великое переселение людей из Instagram и Facebook в Telegram и ВКонтакте».
Кузбасский депутат Госдумы Вячеслав Петров, возглавлявший крупнейшую в регионе IT-компанию, назвал решение Роскомнадзора закономерным.
«Главное в моей политической работе – быть в теснейшем контакте с людьми – говорить, аргументировать свою точку зрения и получать обратную связь. Соцсети – это отличный инструмент для этого! Но неприемлемо, когда они становятся информационным оружием и тем более инструментом разжигания ненависти! Ранее Роскомнадзор уже блокировал Facebook… Не помогло», — заявил Петров.