Кузбасские эксперты прокомментировали решение Роскомнадзора о блокировке социальной сети Instagram. Напомним, Instagram наряду с Facebook признали одними из главных оружий в инсформационной войне.

В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

«Мeta разрешила своим пользователям призывать к насилию и убийствам русских. Наверно современная форма фашизма так и выглядит, — отмечает в своей публикациях в соцсетях председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса Сергей Григорьев. – Сегодня мы наблюдаем уникальное явление – великое переселение людей из Instagram и Facebook в Telegram и ВКонтакте».

Кузбасский депутат Госдумы Вячеслав Петров, возглавлявший крупнейшую в регионе IT-компанию, назвал решение Роскомнадзора закономерным.