На встрече Союза женщин Кузбасса с губернатором Сергеем Цивилевым активисты общественной организации подписали обращение к землякам и всем жителям земли, которые хотят мира без нацизма.

На встрече женщины также рассказали, что одними из первых из общественных объединений в регионе начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Собранные ими вещи, медикаменты, продукты и средства гигиены уже доставлены адресатам. Также представители Союза вышли с инициативой о возвращении в школы, учреждения СПО политинформации, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом. Сергей Цивилев поддержал идею.

— Сегодня бандеровцы и неофашисты прикрываются женщинами и детьми, как живым щитом. Мы должны рассказывать нашим детям о том, что сейчас происходит на Украине, рассказывать им историческую правду, которую сейчас пытаются переписать, вычеркнуть славные победы русских солдат. Мы этого не допустим. Любовь и уважение к Отечеству нужно воспитывать с детства и роль женщины в этом, да и в целом в сохранении мира на земле — неоценима, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В обращении говорится: «Мы против насилия! Мы — за сохранение нетленных ценностей: мир, семья, дети! Единственная искренняя цель нашего государства — оборонять и сохранять в веках свою землю, своих людей, свою культуру, свой язык. С каждым новым выстрелом в сторону Донбасса крепнет наша женская уверенность в необходимости защищать рубежи русского мира. Мы знаем одно — в современном и цивилизованном обществе все люди имеют право на мирное небо! Поэтому всегда важно ВОВРЕМЯ сказать своё твёрдое «НЕТ!» всем проявлениям нацизма и геноцида, попранию культурных ценностей и исторической справедливости. Мы никогда не оставляли наших братьев один на один с их бедой. Не оставили и сегодня, потому что понимаем, что не протянуть руку помощи гражданам другого государства, но также, как и мы, думающих и говорящих по-русски, — преступление. Сегодня, как никогда, актуально звучат слова Союза женщин России: «Наша сила — в единстве!».