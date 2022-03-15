На встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым члены ветеранских организаций региона обратились к кузбассовцам с призывом сплочения и единства.

— Мы, ветераны нашего славного Кузнецкого края — военные, воины-интернационалисты, правоохранители, угольщики, транспортники, энергетики, дорожники и представители других профессий — обращаемся ко всем нашим землякам, жителям Кемеровской области – Кузбасса о необходимости сплочения и единства в трудные и непростые для нашей Отчизны дни. Призываем вас, дорогие ребята, быть достойными памяти своих дедов и предков, умножать и развивать славные традиции, быть в первых рядах в своих учебных заведениях и местах работы, проявляя весь свой талант в различных областях жизни. Мы вместе должны и обязаны противостоять вызовам и сделать все, чтобы жизнь наша продолжалась, как и раньше, с планами и перспективами, добрыми делами и реализованными проектами. Мы уверены, что нашу страну и россиян ждет дальнейший расцвет и могущество! Мы сильны, когда вместе! Так давайте жить и работать, как завещали нам наши предки — честно и открыто! Где народ, там и правда, — сказали ветераны.

Представители ветеранских организаций Кузбасса считают, что спецоперация российских войск на Украине предотвратила масштабную войну против нашей страны. По данным разведки, счет шел уже на часы. Ветераны подчеркнули важность связи людей разных поколений и отметили, что готовы направить весь свой опыт на воспитание молодежи.

— На нас с вами лежит ответственность за патриотическое воспитание молодежи. Именно вы можете объяснить подрастающему поколению, что сейчас идет борьба за правду, рассказать о причинах спецоперации наших войск на Украине и о том, насколько важно достичь ее целей, прежде всего — избавления от нацистов. Важно, что воспитывать нашу молодежь вы можете своим примером, — заметил губернатор Сергей Цивилев.

Ветераны рассказали, что такая работа идет на постоянной основе: они проводят встречи с молодежью, где не только объясняют ситуацию, но и учат не быть легковерными, критически относиться к информации. Также члены ветеранских организаций активно принимают участие в мероприятиях в поддержку наших военных, а также в сборе гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

По приглашению главы региона представители ветеранских организаций также будут участвовать в заседаниях штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения.