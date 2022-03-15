Доступ к Интернету и мобильную связь планируют предоставить жителям 22 населённых до конца текущего года, сообщает ЦУР.

Список муниципалитетов, в которых появится связь: деревня Тюменево, деревня Камышенка, поселок Пушкино, деревня Копылово, п/ст Дуброво, село Мальковка, поселок Килинск, деревня Куркули, деревня Изындаево, деревня Цыпино, деревня Петровка, деревня Бархатово, деревня Морковкино, деревня Пинигино, село Туйла, деревня Тудинка, село Рубино, деревня Знаменка, поселок Чувашка, деревня Сарапки, разъезд Кузель, поселок Плотниковский.

«В прошлом году доступ к мобильной связи получили несколько тысяч жителей 25 кузбасских сельских территорий, в 2022 году к ним прибавятся еще 22 населенных пункта. Намеченные планы будут выполняться, не смотря на санкции, введенные в отношении России. Тем более, что Правительством Российской Федерации уже запущен объемный комплекс мер поддержки ИТ-компаний, а именно грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и т.д.», — рассказал заместитель председателя Правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

В Кузбассе реализуется 5 региональных проектов: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». На реализацию этих мероприятий проектов в 2022 году будет направлено 555,34 млн рублей, в том числе 520,43 млн рублей из федерального бюджета и 34,91 млн рублей регионального бюджета.