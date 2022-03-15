«Кузбасс-Арену» будут строить с применением бережливых технологий

Бережливые технологии будут применяться при строительстве спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Строительство организовано в рамках нацпроекта «Производительность труда». Для полноценной реализации этого проекта привлекут экспертов регионального центра компетенций.

«В Кузбассе уже есть успешный опыт применения бережливых технологий при строительстве детских садов, многоквартирных жилых домов. Теперь они будут применяться и при строительстве такого крупного спортивного объекта как «Кузбасс-Арена». На любых строительных площадках возникают такие трудности, как длительное ожидание, нерациональные перемещения, перерасход материалов. Все это можно решить с помощью универсальных инструментов бережливого производства, повысив производительность труда», — отмечает руководитель РЦК Кузбасса Дмитрий Перекрестов.

Тестовым участком, на котором применят бережливые технологии, станет производство бетонных работ. От скорости и качества производства бетона зависит, как скоро на объекте можно будет приступить к другим видам строительных работ.

Для справки: нацпроект «Производительность труда» ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение производительности труда необходимо для развития экономики и увеличения на этой базе текущего уровня жизни граждан. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 58 компаний несырьевого сектора экономики, где в общей сложности трудятся около 20 тыс. человек. Эффективность их работы в среднем возрастает на 26%.