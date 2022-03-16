Уникальный аппарат для лучевой терапии онкологических заболеваний медорганизация получила по нацпроекту «Здравоохранение». Он позволит повысить качество лечения и обеспечит доступ пациентов к терапии самого высокого уровня.

«Продолжаем укреплять техническую базу региональной медицины. В онкологическую службу Кузбасса приобретено 17 единиц медицинского оборудования. Созданы два центра амбулаторной онкологической помощи на базе Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерове и Прокопьевской городской больницы», – сказал Сергей Цивилев.

Ключевым преимуществом нового аппарата станет высокое качество лечения, которое обеспечивается многолепестковым коллиматором нового поколения и 100 % визуальным контролем за лечением. Кроме того, за счет оптимизации рабочего процесса оборудование обеспечит высокую пропускную способность – от 80 до 100 пациентов в день. Это позволит сократить очередность и длительность пребывания больного в стационаре. Ежегодно в Новокузнецком филиале онкодиспансера лучевую терапию проходят более тысячи пациентов.

Еще одним достоинством является обеспечение низкого уровня шума, что способствует более комфортной обстановке для пациента. Также комфорт создает низкая кушетка с плавным ходом, видеосистема и переговорное устройство, которые интегрированы в конструкцию ускорителя.

Линейный ускоритель станет эффективной альтернативой устаревшей технике 1993 года выпуска. Специально для его эксплуатации оборудовали помещение, провели ремонт, обучили медицинский персонал.

Напомним, в новокузнецком филиале онкодиспансера в марте 2021 года открылось сразу два новых корпуса. Здание поликлиники было полностью реконструировано: в ходе работ надстроили третий этаж, появилась автоматическая система вентиляции, лифт для маломобильных пациентов. Объект рассчитан на 250 посещений в сутки. На сегодняшний день в поликлинике действуют клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар, кабинеты для телемедицинских консультаций.

Диагностический корпус укомплектован аппаратами для маммографии и компьютерной томографии.

Коллектив Кузбасского онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта непрерывно осваивает новые методы диагностики и лечения опухолевых процессов. В 2021 году успешно внедрены в работу FISH-исследования для определения мутации гена при раке молочной железы; биопсию сигнальных лимфоузлов; впервые в России применили систему активного контроля дыхания при лечении на линейных ускорителях Halcyon; увеличили число малоинвазивных эндоскопических операций; продолжается сотрудничество с ведущими федеральными центрами России.

Несмотря на эпидситуацию объемы оказываемой онкодиспансером помощи не снижались. Продолжалась выездная работа – передвижные маммографы онкодиспансера побывали в самых удаленных населенных пунктах Кузбасса, скрининг рака молочной железы в них прошли более 27 тысяч женщин. Онкологи медорганизации в 2021 году диагностировали 5,2 тысячи злокачественных новообразований на ранних стадиях, провели более 5,5 тысяч операций, а общее число пролеченных пациентов приблизилось к 18 тысячам кузбассовцев.

Для увеличения охвата населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией в 2021 году закуплены 24 флюорографа и 11 стационарных маммографов.