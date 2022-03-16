Сегодня, 16 марта, в 14:00 в Кемерове начнет работу колл-центр прямой линии губернатора Сергея Цивилева.

Задать вопрос может любой желающий. Номер телефона: 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо будет назвать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

Напомним, что Сергей Цивилев ответит на вопросы во время прямой линии, которая пройдет 22 марта с 12:00 до 15:00 в эфире телеканалов «Десятка», «Кузбасс 1» и в эфире радиостанции «Кузбасс FM».

Обратите внимание, что колл-центр будет работать в будние дни с 16 по 21 марта с 14:00 до 17:00, а в день проведения прямой линии, 22 марта, прием вопросов продлится с 9:00 до завершения эфира.

Кроме того, задать вопрос также можно через цифровую платформу «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении.