Возможные варианты временного трудоустройства в дни летних каникул рассмотрели на заседании Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в Кузбассе, который прошел в Кемерове. В нем приняли участие активные и неравнодушные представители 30 территорий региона. Тему для обсуждения предложили сами школьники, так как не за горами летние каникулы, поэтому самое время подумать, как провести их с пользой.



Перед ребятами выступили представители органов власти и общественных институтов, которые рассказали о возможностях трудоустройства. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко рассказала о самозанятости. Вести предпринимательскую деятельность «по-взрослому» можно уже с 14 лет, при этом регистрация очень проста, а налоговая ставка минимальна.



Об итогах работы по трудоустройству несовершеннолетних кузбассовцев в 2021 году и планах на 2022 год рассказал заместитель министра труда и занятости региона Мария Мясникова. Заместитель директора кадрового центра «Работа России» Центра занятости населения Кемерова Юлия Толстикова пригласила ребят на открытые мероприятия в местных центрах занятости, где можно узнать обо всех возможностях для заработка.



Помочь молодым жителям региона готов Центр «Мой бизнес». Его директор Кристина Шинкарюк специально остановилась на самых значимых проектах, в которых могут принять участие подростки от 14 до 17 лет.



Информацией о трудоустройстве несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поделилась представитель министерства туризма и молодежной политики Кузбасса Наталья Ларина. Она отметила, что для получения рабочего места подростку необходимо обратиться в комитет по делам молодежи своей территории или центр занятости населения. Готовы принять в свои ряды активных и трудолюбивых ребят волонтерские отряды.



О том, как закон стоит на страже прав и интересов юных кузбассовцев, члены Общественного совета детей узнали из выступления заместителя начальника управления ГУ МВД России по Кемеровской области, начальника отдела по делам несовершеннолетних, полковника полиции Натальи Смирновой. Она рассказала об основных мерах по защите несовершеннолетних от криминальных проявлений и предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность. Также она порекомендовала не бояться заявлять о нарушении своих прав и в случае необходимости обращаться за помощью к сотрудникам полиции.



Также на заседании Совета было объявлено о старте конкурса на лучшее поэтическое произведение ко Дню Победы и конкурса среди школьных СМИ.



Затем делегаты территорий приняли участие во всероссийской патриотической акции «Письмо солдату» в поддержку Армии России. Ребята написали письма со словами благодарности, восхищения подвигом и мужеством российских солдат, пожелали скорейшего возвращения с победой.