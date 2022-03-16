Россияне в немецком Кельне часто становятся объектами психологического насилия, рассказал телеграм-каналу Relocation выходец из Сибири, в настоящее время проживающий в Германии.

«Учительница в начальной школе попросила русского ребенка встать перед всем классом и четко занять позицию и дистанцироваться от политики Путина. Каждый день люди говорят, что к ним пристают на работе, в общественном транспорте, на школьном дворе», — отметил бывший сибиряк, отметив, что таких случаев становится всё больше.

Такие случаи близко к сердцу воспринимают руководители национально-культурных ассоциаций Сибири. Напомним, события на Украине и вокруг нее недавно обсуждались на внеочередном заседании Межнационального совета при губернаторе Кузбасса. Представители диаспор и народностей, проживающих в регионе, подписали открытое письмо в поддержку решений президента России. В нем, в частности, говорится: