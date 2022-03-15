Коронавирусные ограничения постепенно сходят на нет. Их отменили в ряде регионов страны, в том числе и в Кузбассе. Однако вакционная кампания против COVID-19 продолжается. Прививки ставят не только взрослым, но и подросткам. Что необходимо для того, чтобы препарат получил ребенок и где пройти процедуру, рассказываем в следующем репортаже.

Пока 15-летний Алексей проходит осмотр у педиатра, его мама Елена Петухова заполняет документы о согласии на вакцинацию чада от коронавируса. Кемеровская семья пришла в детскую поликлинику Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи ставить второй компонент вакцины против COVID-19.

Ковидные ограничения постепенно снимают, но это не означает окончание пандемии. Она продолжается, и вакцинация против коронавируса уже вошла в национальный календарь профилактических прививок. В том числе и для подростков.

Прививки против коронавируса для кузбассовцев от 12 до 18 лет, так же, как и для взрослых, добровольные. Однако подросткам, кроме стандартных документов – полиса ОМС, паспорта или свидетельства о рождении – для прохождения процедуры необходимо еще и разрешение от родителей.

Адреса пунктов вакцинации и их телефоны можно узнать на официальном сайте регионального минздрава. Очереди нет, пройти процедуру можно в день записи.

Автор: Сергей Ищенко