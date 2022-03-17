В Кузбассе проверили готовность спасателей к паводку и пожароопасному сезону

На областной смотр сил и средств были представлены техника и личный состав Главного управления МЧС, департамента лесного комплекса, Агентства по защите населения и территории, Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса, Кемеровской службы спасения, студенческого корпуса спасателей, медиков, полиции, Росгвардии Кузбасса. Всего в смотре приняли участие 120 человек и более 60 единиц спецтехники.



Представленная техника используется для проведения неотложных превентивных работ, ликвидации последствий подтоплений, оказания помощи гражданам при эвакуации, доставки грузов и специалистов в зону чрезвычайной ситуации, а также мониторинга складывающейся обстановки. Это плавсредства, в том числе вездеходное маломерное судно аэробот, автомобильная и специализированная техника высокой проходимости, пожарно-насосные станции, беспилотные летательные аппараты, подвижный пункт управления, обеспечивающий возможность продолжительной автономной работы в районе чрезвычайной ситуации, автомобиль многофункциональной системы оповещения, каналопромывочная машина.



Отметим, в рамках подготовки к паводкоопасному периоду в Кузбассе реализуется комплекс превентивных мероприятий. Органы местного самоуправления проводят проверки пунктов временного размещения населения, попадающего в зону возможного подтопления, а также мест размещения домашних животных с запасами кормов, также идет работа по расчистке территорий от снега. Кроме того, для безаварийного пропуска паводковых вод в ближайшее время будут проведены работы по чернению и распиловке льда, взрывные работы для рыхления льда и ослабления ледового покрова на затороопасных участках, вблизи населенных пунктов и опор мостовых сооружений. До 1 апреля будут ликвидированы все ледовые переправы.



Для оценки складывающейся обстановки будут активно применяться информационные ресурсы космического мониторинга и беспилотные авиационные системы.























