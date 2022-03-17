Кузбассовцы могут предложить идеи для нового времени. На совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России президент страны призвал региональные команды подключиться к организации форума, который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. По словам главы государства, этот проект даёт каждому российскому гражданину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

— Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, учёных, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал Владимир Путин.

Отбор идей проходит на платформе ideas.roscongress.org, где каждый желающий сможет подать свою идею, получить оценку экспертов и пользователей. Сам форум запланирован на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые должны внести значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошёл в ноябре 2020 года. Среди 1 500 идей от жителей Кузбасса было получено 172 идеи. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включённые в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.