Работу Сергея Цивилева по импортозамещению оценила директор Департамента региональных программ ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Дарья Кислицына. Проведя анализ ключевых антикризисных решений региональных властей, она отметила, что работа на местах очень важна.

«Отдельно выделю работу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В Кузбассе получилось создать качественный бизнес-климат, благодаря чему появляются и развиваются местные бренды. Предприниматели такой подход ценят и открывают новые рабочие места для жителей региона», — заявила эксперт.

В мониторинг ключевых антикризисных решений ЭИСИ включены кузбасская сеть быстрого питания «Подорожник», волгоградская компания «Грасс» с линейкой косметических средств, резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» с цехом по созданию отечественных субстанций для лекарств нового поколения.