В Кемерове открылась выставка новосибирского художника «Камень на холсте». Ее организовал музей-заповедник «Томская Писаница». Эдуард Логинов наносит изображение на холст с помощью ткани и акриловых красок. Зачем копировать петроглифы? Ответ – у Анны Егоровой.

Уникальная техника называется «археоарт». Кадры лета 2021 года. За работой – новосибирский художник Эдуард Логинов. В своё время много путешествовал по Средней Азии и Сибири. Водил группы туристов по воде. Саяны, Алтай, Киргизия, Казахстан… В походах встречал много наскальных изображений. Всегда удивлялся: насколько древние мастера могли точно и лаконично передавать характеры и атмосферу. Проводил в горных закоулках экскурсии. Но одно дело – когда к искусству прикасаются 8–10 человек. Совсем другое – организовать выставку.

По воде, пешком, а иногда даже ползком нужно добираться до каменных древних полотен. Все работы Эдуард создаёт в одиночных экспедициях. Обычно уходит на месяц. В рюкзаке – продукты, палатка и всё необходимое для того, чтобы совершить художественное путешествие во времени.

На полотнах – стихии природы, древние люди, их быт и, конечно, животные. Своеобразная мозаика времени. Те работы, что созданы в самом известном археологическом памятнике Кузбасса, переданы в дар «Томской Писанице» и теперь впервые показаны широкой публике на выставке «Камень на холсте». Древние жители Кузнецкой земли, лоси и охотники, на время «перекочевали» в областной драмтеатр.

Сова – символ музея-заповедника. Точно такое же изображение есть на памятнике. Факсимильную копию изготовили с помощью силикона и отливочного материала, чтобы полностью передать текстуру камня. Ну а художник из Новосибирска Эдуард Логинов для этой передачи использует ткань и краски. С его работами в областной столице вы можете познакомиться до 4 апреля.

Автор: Анна Егорова