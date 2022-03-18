В рамках национального проекта «Демография» до конца года в регионе завершится строительство 11 детских садов на 1 689 мест, из них 515 мест – ясли. В 2022 году завершится строительство 4 школ по нацпроекту «Образование» на 3 825 учащихся.



«Три года назад в Кузбассе началась масштабная модернизация образовательных учреждений. Мы не просто строим и ремонтируем, оснащаем цифровым оборудованием. Мы выстраиваем многоступенчатую образовательную систему от детского сада до вуза, чтобы на каждом этапе юные кузбассовцы получали максимальный объем знаний и навыков, развивались. И самое важное, создаем равные условия для детей больших городов и сельских территорий», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



С начала года уже открыт детский сад на 125 мест в селе Верхотомское Кемеровского муниципального округа. 3 детских сада будут достроены в Кемерове, по одному – в Белове, Полысаеве, Прокопьевске, Новокузнецке, Юрге, а также в пгт. Яшкино и селе Терентьевское Прокопьевского округа. Началось строительство детского сада в поселке Елань Новокузнецкого округа.



В этом году завершится строительство четырех школ по нацпроекту «Образование» на 3 825 учащихся в Анжеро-Судженске, Юрге и Кемерове, а также начнется строительство новых школ: в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа, в квартале «Сосновый» Белова, на ул. Антипова в Кемерове.