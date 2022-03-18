Цикл игр «PROфессия»: интересно и полезно

Центр социальных программ РУСАЛа по методике, разработанной фондом социального развития «Полдень», продолжает проводить в Новокузнецке цикл игр «PROфессия», направленных на профориентацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП) был создан в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, чтобы управлять социальными проектами, которые реализует, финансирует и поддерживает компания.

Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив. При этом помощь не ограничивается только финансированием. Большое внимание уделяется применению новейших технологий в реализации социальных проектов, а также тиражированию эффективных практик и вовлечению сообществ в решение важных социальных проблем территорий.

В школе-интернате № 88 состоялась вторая игра цикла «Альянс». С помощью игротехников – членов молодежной организации Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ и заводской волонтерской команды «Калейдоскоп» – ребята учились решать логические задачи на примере фантастического варианта будущего планеты Земля. Ученики 8 и 9 классов перевоплощались в членов трех альянсов, угадывая загаданные слова, вели детективные расследования и устраивали «битвы» с заданными условиями.

Теперь ребята ждут следующую игру, которую проведут для них алюминщики – это ведь не только интересно, но и очень пригодится в будущем: при выборе профессии, при трудоустройстве на работу и даже при общении с малознакомыми людьми, например, во время обучения или в походе.