Антон Горелкин рассказал, как справиться с нарастающими антироссийскими настроениями в Сети, связанными со спецоперацией на Украине.

К основным методам относятся: игнорирование Facebook и Instagram – это позволит не соприкасаться с интернет-травлей, активно появляющейся в этих приложениях — ; блокировка групп, в которых украинские кураторы распространяют дезинформацию; недопущение просмотра фейковых новостей.