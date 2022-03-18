Антон Горелкин рассказал, как справиться с нарастающими антироссийскими настроениями в Сети, связанными со спецоперацией на Украине.
К основным методам относятся: игнорирование Facebook и Instagram – это позволит не соприкасаться с интернет-травлей, активно появляющейся в этих приложениях — ; блокировка групп, в которых украинские кураторы распространяют дезинформацию; недопущение просмотра фейковых новостей.
«Фейковые новости воздействуют только на эмоции, драматически выстроены, не имеют авторитетного источника. Не распространяйте непроверенную информацию среди знакомых; не пересылайте ложь через мессенджеры, не помогайте обманывать других. Если столкнулись с фейком, не будьте равнодушны, а проявите активность – сообщите в поддержку соцсети и Роскомнадзор. Это может спасти людей. Помните, что настоящие сотрудники госорганов не будут запрашивать личные данные, их собирают только мошенники, чтобы использовать для шантажа и генерации фейков», — подчеркнул Антон Горелкин.