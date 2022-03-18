В городах и районах региона сегодня проходят торжественные митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы. Кузбассовцы в знак солидарности с жителями полуострова отмечают воссоединение Крыма с Россией. Также на торжественных мероприятиях жители Кузбасса выражают свою поддержку президенту Владимиру Путину и спецоперации на Украине Вооруженных сил России.



«Нам отцы и деды передали нашу страну. Это многонациональный народ, который живет в братстве, как одна большая семья. У нас нет превосходства одного народа над другим. Мы всегда живем с нашими соседями в мире и дружбе. Но на Украину пришел национализм. При поддержке Запада и Америки он заходил на уровне идеологии, отношения начинали портиться, достигла пика русофобия. Мы видим, какому гонению подвергался русский народ, русский язык и вся наша культура. Сегодня российская армия проводит спецоперацию. Мы боремся не с украинцами, мы боремся с нацизмом и военной угрозой для нашей страны. Ведь еще много веков назад Александр Невский произнес великие слова: кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



На бульваре Строителей в Кемерове состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс. #Своихнебросаем». На акцию собрались люди разного возраста и рода занятий. Программа началась с флешмоба «Триколор» – волонтеры пронесли 56- и 30-метровые флаги России. Со сцены звучали «Севастопольский вальс», песни о Родине в исполнении кемеровских творческих коллективов. Танцевальные ансамбли «Шахтерский огонек» и «Соколята» дополнили выступления вокалистов. Кемеровчане вместе исполнили знаменитую «Катюшу». Артисты Театра для детей и молодежи прочли стихотворение «Мы – русские» Константина Фролова-Крымского. Символами митинга-концерта стали изображения буквы «Z» и «V» в поддержку российских солдат. Завершился митинг-концерт песней «Родина-мать» и призывом: «За правду, за честь, за страну!».



В Новокузнецке в Саду Алюминщиков состоялась концертная программа #Своих_не_бросаем. Студенты Профессионального колледжа Новокузнецка организовали флешмоб в поддержку спецоперации на Украине. Под исполнение гимна России они вместе с творческими коллективами ДК «Алюминщик» развернули российский триколор размером 18 на 8 метров. Также в Саду Алюминщиков был организован передвижной пункт сбора гуманитарной помощи «Кузбасс – Донбассу». Работала выставочная площадка масштабных моделей современной бронетехники, самолетов и радиотехники. На спортивных площадках проходили показательные соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, шахматам, и многоборье на площадке воркаут.



В Полысаеве на площади у ДК «Родина» состоялся митинг-концерт «Крымская весна». Творческие коллективы и солисты города исполнили песни о России, мире, счастье и любви. Собравшимся напомнили, что весна 2014 года стала переломной не только для Республики Крым, но и для Донецкой и Луганской народных республик, в которых именно тогда началось вооруженное противостояние народного ополчения с неонацистскими группировками. На митинге полысаевцы высказали свою позицию по ситуации на Украине и выразили поддержку решениям президента Владимира Путина и действиям российской армии.



В Анжеро-Судженске прошел концерт-митинг «ZаРоссию», который начался с торжественного шествия колонны в поддержку президента и спецоперации на Украине. По центральной улице города прошли более 300 человек — ветераны, студенты, школьники, казаки, юнармейцы, представители силовых структур, общественных организаций, различных диаспор, предприниматели. Участники шествия пронесли 25-метровый российский триколор, транспаранты с хештегами #ZаПрезидента #ZaРоссию #ZаКуZбасс и воздушными шарами белого, синего и красного цветов в руках. На митинге перед земляками с плац-концертом выступили воспитанники военно-патриотического клуба 74-й Отдельной мотострелковой бригады. Всем желающим волонтеры раздавали значки с символом «Z». В парке организована фотозона патриотической направленности и мастер-класс по изготовлению голубей из бумаги.