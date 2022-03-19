В Кузбассе отменили ещё несколько ковидных ограничений. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства области.

В соответствии с документом отменяется обязательное функционирование «входных фильтров» с контролем температуры тела посетителей при входе в организации. При этом органам государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется продолжить использование бесконтактных стационарных термометров для выявления и недопущения сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

• Отменены ограничения контактов между сменами, коллективами цехов, участков, структурных подразделений, а также по перемещению работников в пределах организации.

• Отменены рекомендации работодателям перевести не менее 30 % работников на дистанционный режим работы.

• Отменяется режим изоляции в домашних условиях для людей в возрасте 60 лет и старше.

• Отменено ограничение по присутствию родителей на мероприятиях (утренниках) в дошкольных образовательных организациях. Напомним, ранее одного ребенка мог сопровождать только один посетитель.

• Отменены мероприятия по дезинфекции общего имущества в многоквартирных жилых домах не реже одного раза в день.