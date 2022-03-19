Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с заслуженными работниками железнодорожной отрасли региона. Как отметили в пресс-службе правительства области, участники встречи обсудили текущую ситуацию в мировой экономике, а также проблемы и вызовы, стоящие перед угольщиками и железнодорожниками Кузбасса.

— Важнейшие для Кузбасса угледобывающая и железнодорожная отрасли тесно взаимосвязаны. Чтобы они могли успешно развиваться, необходимо находиться в постоянном диалоге. В этом плане опыт ветеранов РЖД особенно важен для развития региона, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона обсудил с опытными железнодорожниками способы улучшения взаимодействия угольщиков и РЖД по вывозу кузбасского угля в восточном направлении. Также ветераны выразили поддержку действий президента России Владимира Путина и спецоперации, которую проводят российские Вооруженные силы на Украине.