Аппарат позволяет получать изображения с высокой четкостью, что поможет врачам оперативно установить точный диагноз на ранних стадиях патологии и выработать верную стратегию лечения пациента. Новое оборудование позволит, в том числе проводить обследования больных коронавирусной инфекцией.

«Применение медицинского оборудования нового поколения позволит обеспечить высокие результаты исследования. Это отразится на качестве лечения и повысит доступность медицинской помощи. Новый томограф пришел на смену устаревшему, который проработал в больнице много лет и в последнее время часто выходил из строя», – сказал Сергей Цивилев.

Оборудование стоимостью более 31 млн рублей поступило в медорганизацию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году по этой программе Юргинская городская больница уже получила стационарные цифровые маммограф и флюорограф, а также 9 автомобилей «Лада Ларгус».