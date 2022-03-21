Чат-бот рассказывает о социально-экономической ситуации в России в мессенджерах Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Федеральный сервис дает ответы на важные социальные и бытовые вопросы, информация о которых не представлена на портале Объясняем.рф. Через помощника жители Кузбасса могут получить информацию о лекарствах, пособиях и мерах поддержки, узнать о контроле цен на продукты, текущей ситуации в банковском секторе.

— Новый чат-бот — это достоверный источник информации в любом смартфоне, потому что ответы, которые публикуются на ресурсах «Объясняем.рф», готовят министерства и ведомства. И, подписавшись на сервис, в один клик можно получить доступ к официальным комментариям и Правительства РФ, и экспертов, и к полезным контактам и ссылкам, — отвечает Министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Личный помощник реализуется в рамках запуска портала Объясняем.рф, презентованного вице-премьером Дмитрием Чернышенко в начале марта. Задачей ресурса является донесение до граждан достоверной и проверенной информации в кратчайшие сроки. Проекта реализован АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог».

Ссылки на личного помощника:

Telegram: tg://resolve?domain=WeexplainRF_bot

Viber: viber://pa?chatURI=weexplainrf

ВКонтакте: https://vk.com/app7156066_-210913552