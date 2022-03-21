Предприятия по производству хлеба, молочной продукции, яйца, мяса, овощей, напитков, кондитерских изделий, рыбы в Кузбассе работают в штатном режиме, а предприятия агропрома бесперебойно поставляют продукцию в торговые организации региона. Об этом заявили власти региона.

По итогам полевого сезона 2021 года в урожай зерна в регионе составил 1, 552 млн тонн в амбарном весе, это наивысший показатель за последние 10 лет. Кузбасс полностью обеспечен зерном. В 2021 году мяса скота и птицы было произведено 140,8 тыс. тонн, что составляет 134,2% к уровню 2020 года и 285,7 тыс. тонн молока. По производству яйца Кузбасс — в тройке лидеров среди регионов Сибири. В 2021 году был произведен 1 млрд 92 млн штук (на 1,8 % больше уровня 2020 года).

— Чтобы покрывать всю потребность в овощах в России мы можем рассчитывать на страны-партнеры – Таджикистан, Узбекистан, у них раньше начинается весна и они стараются раньше привезти урожай, чтобы заработать, потому что у нас запасы заканчиваются. Это ежегодно происходит, это не тренд этого года. У нас всегда весной тренд, что мы импортируем и картофель, и овощи. Потому что весной, когда, как правило, наши запасы заканчиваются, к нам приезжает импортная продукция и она уже нового года урожая, — подчеркнул исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Глушков также отметил, что сейчас подготовлен новый федеральный проект, который будет направлен на увеличение посевных площадей и урожайности. Чтобы производство не зависело от погодных условий будут строиться мелиоративные системы.

Что касается мясной продукции, то эксперы заявили: в России производство мяса птицы выросло в 8 раз, производство свинины в 2-2,5 раза, производство индейки в 10 раз. тем временем, доля импорта говыдины ещё остаётся высоким. Сегодня у российский животноводов задача — развивать отрасль высокими темпами, в том числе и для того, чтобы в самых неприятных ситуациях обеспечивать внутренний рынок, гарантированно, чтобы не было пустых полок.