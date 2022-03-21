С 21 по 27 марта в Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Междуреченске пройдет VII Региональный чемпионат «Абилимпикс – 2022» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем примут участие почти 500 студентов, специалистов и школьников.

Соревновательные площадки открыты в 18 профессиональных и образовательных организациях региона. Конкурсанты смогут продемонстрировать свои практические навыки по 52 компетенциям. Победители представят регион на отборочном этапе национального чемпионата.

За победу борются электромонтажники и маляры, слесари и столяры, повара и пекари, предприниматели и автомеханики, швеи и парикмахеры, штукатуры и мастера по ремонту обуви, флористы и вышивальщицы, специалисты IT-технологий и медицинские работники, дизайнеры и бухгалтеры, фотографы-репортеры и представители других профессий.

Впервые в Кузбассе проходят соревнования по компетенциям «Робототехника», «Массажист», «Юриспруденция», «Информационная безопасность», «Гончарное дело» и «Учитель начальных классов». Кроме того, с учетом профессий, востребованных на рынке труда, и предложений ведущих предприятий региона будут представлены в качестве презентационных еще 4 компетенции: «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», «Графический дизайнер», «Диспетчер автомобильного транспорта» и «Эксперт по качеству». Оценивают работу конкурсантов более 260 экспертов-профессионалов.

В рамках чемпионата запланирована насыщенная деловая программа, к участию в которой приглашены руководители профессиональных образовательных организаций и предприятий-работодателей, а также социальные партнеры чемпионата. Так, в Новокузнецке обсудят следующие темы: «Трудоустройство инвалидов: от круглого стола к прямым решениям» и «Инклюзивная практика в ПОО региона», а в Кемерове пройдет круглый стол по теме «Формирование образовательного ландшафта для обучающихся с ОВЗ».

К работе на площадках чемпионата привлечены сурдопереводчики и свыше 500 волонтеров, для которых были организованы курсы обучения по методике «Волонтер «Абилимпикс».