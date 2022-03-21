Представители зарубежных фармкомпаний, которые на протяжении долгого времени поставляют медикаменты в Россию, заявляют, что лекарства продолжают отправлять ради российских пациентов.
Тем временем в Кузбассе наблюдается ажиотаж в аптеках. Люди стараются купить товары с запасом, переживая, что лекарства станут дороже.
По словам Виктора Ферковича, главы представительства одной из крупнейших фармкомпаний, сейчас делается всё для того, чтобы препараты были доступны российскому потребителю.
«Компания занимается внедрением в практику российского здравоохранения передовых методов лечения различных заболеваний. Это касается онкологии, трансплантологии, урологии, сахарного диабета, и других важных терапевтических направлений. Пока существенных угроз и сбоев снабжения пациентов у нас нет. Компания уже давно занимается локализационными проектами своих препаратов на территории РФ», — подчеркнул Феркович.
Денис Чередниченко, гендиректор крупнейшей компании по производству медоборудования, рассказал о поставках техники в российские больницы.
«Мы поставляем в Россию компьютерные томографы, магниторезонансные томографы, оборудование для лучевой диагностики, рентгены, ангиографы, ультразвуковое оборудование. Наша компания придерживается принципов гуманизма и заботы о здоровье и благополучии людей, пациентов, жителей страны и именно исходя из этих принципов мы продолжаем нашу работу в России. Мы стараемся продолжать наши проекты, и продолжаем работу с новыми и с существующими проектами, мы отгружаем оборудование, заказываем оборудование, везем его сюда, продолжаем осуществлять техническую поддержку, инструктажи для врачей, монтаж оборудования, поставки запчастей, сервисное сопровождение, и в том числе сопровождаем работу врачей вебинарами, инструктажами. Мы стараемся делать все возможное, несмотря на какие-то события», — сообщил Денис Чередниченко.