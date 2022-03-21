Продолжается прием вопросов на прямую линию губернатора Сергея Цивилева, которая пройдет завтра, 22 марта. Самыми популярными стали вопросы повышения цен и наличия в магазинах продуктов и товаров первой необходимости, а также о работе ЖКХ и транспорта.

Вопросы можно задать по многоканальному телефону колл-центра: 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес. Сегодня, 21 марта, вопросы будут принимать до 17:00. В день проведения прямой линии, 22 марта, прием вопросов продлится с 09:00 до завершения.

Также обратиться к губернатору можно через портал «Кузбасс онлайн» или в одноименном мобильном приложении. Все вопросы попадут в голосование, самые важные – по мнению посетителей портала – будут озвучены в прямом эфире. Ответы на остальные будут размещены на kuzbass-online.ru.

Прямая линия пройдет во вторник 22 марта с 12:00 до 15:00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Десятка» и радиостанции «Кузбасс FM».

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».