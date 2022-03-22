Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ выполняет весь комплекс существующих социальных обязательств перед сотрудниками, а также вводит новые меры поддержки персонала.

«В текущей сложной ситуации РУСАЛ делает все возможное, чтобы поддержать трудовые коллективы. Принято решение о повышении заработной платы – уже с марта каждый сотрудник Компании, в том числе и Новокузнецкого алюминиевого завода, будет получать на 10 % больше. А с апреля почти на 50 % увеличится дотация на питание. Кроме того, РУСАЛ организует для своих сотрудников выпуск карт российской платежной системы “Мир”. Все остальные обязательства, входящие в социальный пакет, включая санаторно-курортное лечение сотрудников и детский летний отдых, также будут сохранены», – пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Подход, заложенный еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, работает и сейчас. Много лет РУСАЛ является надежным социальным партнером для Кузбасса. Ежегодно компания проводит грантовые конкурсы, участвует в развитии волонтерского движения, создании новых и реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры. В 2021 году компания дважды повышала зарплату сотрудникам своих предприятий: в феврале в зависимости от специальностей на 10–20 %, в сентябре еще на 10 %.