Форум состоится во второй раз. Президент России Владимир Путин приглашает регионы поучаствовать в нём.

Сегодня, 22 марта, в ТАСС состоится пресс-конференция, на которой желающие смогут узнать подробности «Сильных идей для нового времени». О концепции, сроках проведения, крауд-платформе и основных направлениях форума расскажут: помощник президента РФ, председатель оргкомитета Максим Орешкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Первый форум прошёл в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей, 172 из которых – от жителей Кузбасса.

«Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, учёных, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org (https://ideas.roscongress.org/). Итоговое мероприятие форума запланировано на лето 2022 года.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ТАСС https://tass.ru/press. Начало в 15 часов по кузбасскому времени.