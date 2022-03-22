Губернатор Сергей Цивилев в прямом эфире отвечает на вопросы кузбассовцев. Уже поступило около 1000 вопросов и обращений. В частности, Ольга, жительница Новокузнецка, поинтересовалась, когда будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум и другие социальные выплаты.

«Президент России Владимир Владимирович Путин на совещании с Правительством РФ дал поручение оказать всестороннюю поддержку жителям, предпринимателям, которые попали под ограничения, дать возможность развиваться представителям малого и среднего бизнеса, снять ненужные барьеры. В настоящее время Правительство готовит соответствующий пакет дополнительных мер», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, по решению президента будут увеличены все социальные выплаты, включая пособия и пенсии. Повысят минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. Увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы. Введут дополнительные меры поддержки людей, потерявших работу. С 1 апреля вводятся пособия на детей от 8 до 16 лет включительно из семей с невысокими доходами. Уже принято решении об индексации социальных пенсий на 8,6 % с 1 апреля этого года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан России.

МРОТ устанавливается федеральным законом одновременно на всей территории нашей страны. Величина прожиточного минимума в регионе рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, установленного в целом по России, в соответствии с федеральным законодательством. В ближайшее время ожидается принятие необходимых нормативных правовых актов.