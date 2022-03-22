Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин прокомментировал арест автора ютуб-канала «История оружия» Кирилла Федорова. Блогера арестовали в Риге по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.

Запад вновь демонстрирует свое презрительное отношение к нашей стране и к тем, кто ей симпатизирует. Недопустимо, чтобы человека наказывали за его национальность или политические взгляды. Но к сожалению, сегодня в Европе сложилась такая ситуация, что двух мнений по вопросу России быть не может Считаю, что история с арестом Федорова – это еще один эпизод информационной и пропагандистской войны против нашей страны,- заявил Алексей Зеленин.

На канале «История оружия» публиковались разборы боевых действий во время спецоперации российских войск на Украине. В них автор занимал пророссийскую позицию, за что, по сведениям телеграм-канала READOVKA, и был арестован.

Через положенные по европейским законам 48 часов его не выпустили, а родственникам и адвокату пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой. Как выяснилось, Федоров был задержан по обращению в Латвию европейских властей — его обвиняют в сотрудничестве с Россией и будут предъявлять обвинения в госизмене. В частности, ему инкриминируют сотрудничество с российской разведкой, — сообщил телеграм-канал READOVKA

В сообщении также утверждается, что европейские власти будут использовать это дело с целью оказания давления на всех, кто оказывает хоть какую-то медийную поддержку России.