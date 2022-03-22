22 марта состоялась прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Одним из наиболее популярных вопросов от жителей региона стал резкий рост цен в магазинах.

Так, в видеообращении Ольга Ащеулова из Мысков сообщила: «Сегодня зашла в два магазина и везде таблички: “У нас переоценка, уточняйте цены у продавца”. Продавцы даже не скрывают, что цены повысятся. А зарплата стоит на месте. Как жить дальше?». На дорогие продукты посетовал и житель Кемерова Сергей Семенов.

«Хочу сказать сразу – ценники должны быть обязательно. Иначе это грубейшее нарушение законодательства. Пробивать кассовый чек магазины могут только на сумму, указанную на чеке. Если вы столкнулись с подобными нарушениями, обращайтесь в органы власти и в Роспотребнадзор, будут приняты незамедлительные меры», – ответил губернатор.

Если вы расплатились, а только потом поняли, что с вас взяли больше, магазин обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником. Если ваши права нарушены, подайте жалобу в отделение Роспотребнадзора по месту жительства, также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8(800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

«Сахара нет в магазинах, а если и есть, то по завышенной цене. Будут ли проводиться проверки и что грозит тем, кто завышает цены? Вернется ли сахар на прилавки?», – спросила у Сергея Цивилева кемеровчанка Ирина Кабанова.

Сахарный ажиотаж в регионе постепенно стихает, но повышенный спрос на этот товар по-прежнему сохраняется. Вместе с тем, уровень товарных запасов в торговых сетях пополняется ежедневно и позволяет обеспечить наличие товара на полках магазинов. Запасы в оптовой торговле находятся в достаточном количестве.

«Хочу обратиться ко всем. Мы же сахара сейчас немного потребляем, зачем его скупать впрок и разгонять его стоимость? У нас на территории региона нет сахарного завода, мы работаем с другими регионами. Из-за повышенного спроса появились сбои в логистической цепочке, машин не хватает. Сейчас восстанавливаем эту систему, отслеживаем цены в магазинах. В том числе депутаты по чек-листу контролируют цены на социально значимые товары. Разбираемся по каждому магазину отдельно», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что многие сети пошли навстречу и ограничили наценку товара на уровне 5 %. Для пенсионеров сделана возможность покупать по более дешевой цене. В рабочие дни до 12:00 при расчете карточкой «МИР» они могут получить дополнительную скидку 15 %.

Также в Кузбассе зафиксированы случаи, когда товары с минимальной наценкой приобретались населением в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. В связи с этим торговые сети ограничили отпуск товаров, пользующихся большим спросом, в одни руки для борьбы с перекупщиками и искусственным образованием дефицита.

Минпромторгом Кузбасса организован ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке и товарных запасах в торговых организациях области. Вся информация о повышении цен направляется в Кемеровское УФАС России.

Также губернатор отметил, что регион проводит серьезную подготовку к предстоящему сельскохозяйственному сезону. С учетом новых вызовов программа поддержки сельхозпроизводителей расширена, чтобы Кузбасс мог обеспечить себя прочным запасом продовольствия из нового урожая.

Также жителей региона интересовало, будут ли в связи с введением санкций в Кузбассе строиться заводы и фабрики для производства товаров импортозамещения.

Как сообщил Сергей Цивилев, с 2018 года в Кузбассе идет активная реализация программы импортозамещения. В этом направлении много сделано. Как пример губернатор привел изготовление в регионе СИЗов, клапанов для ИВЛ, масок, дезинфектантов во время пандемии – промышленность смогла оперативно перестроиться.

«Сейчас всем предприятиям региона поставлена задача – ускорить переход на импортозамещение, особенно по тем позициям (запчастям, технике и т. д.), по которым введены санкции. На территории Кузбасса есть ряд льгот, продлили действие 4 ТОСЭРов до 2030 года, принято решение о создании ОЭЗ «Кузбасс». Это все льготные режимы для промышленников. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, новые заводы будут», – сказал Сергей Цивилев.

Напомним, уже сейчас в рамках создаваемой особой экономической зоны «Кузбасс» заключено 11 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 115,8 млрд рублей, включая размещение заводов по производству аммиака и карбамида, переработке амаранта и технических сельскохозяйственных культур, производству минеральной ваты, извести и др.

Накануне Сергей Цивилев поручил министру промышленности и торговли Кузбасса проработать с руководителями региональных предприятий возможность выпуска альтернативной продукции. Ведомство собирает информацию об иностранной технике, оборудовании, запасных частях к ним, медикаментах и так далее, наличие которых необходимо для социально-экономического развития региона, но ввоз которых сейчас ограничен.