«Когда завершится реконструкция Арены кузнецких металлургов?», – с таким видеовопросом к Сергею Цивилеву обратился житель Новокузнецка Геннадий Коновалов. Он обеспокоен, что любимая команда два года не проводит там матчи. Новокузнечанин Роман Паклин обеспокоен информацией в СМИ, что областной Минфин отказался финансировать завершение реконструкции Арены кузнецких металлургов. «Будет ли завершена реконструкция? И в какие сроки?», – поинтересовался Роман.

«Вся программа реконструкции арены будет завершена. Мы изначально планировали, что быстро сделаем в ледовом дворце косметический ремонт и проведем там открытие фестиваля Ворлдскиллс. Но когда вскрыли обшивку, выяснилось, что прочность металлоконструкции требует глубокого и детального исследования. Была проведена экспертиза всего здания. По ее итогам начался второй этап работ. Поэтому время ремонта продлилось», – ответил Сергей Цивилев.

Объект должен соответствовать новым требованиям КХЛ по террористической, противопожарной, пропускной безопасности. Также было решено отремонтировать столовую, раздевалки, комнаты для хранения инвентаря.

Сейчас идет проектирование третьего, заключительного этапа ремонта. Остается провести работы, которые ранее не были включены в проектно-сметную документацию (необходимые по результатам обследования строительных конструкций и инженерно-геологических изысканий), монтаж инженерных систем вентиляции и дымоудаления, освещения, пожаротушения и др. Также планируется благоустройство всей прилегающей территории объекта.

Как отметил губернатор, параллельно был проведен ремонт футбольной арены, расположенной рядом с ледовым дворцом, и всех ее подтрибунных помещений. В современных условиях смогут заниматься футбольные и регбийные команды города.

Также губернатор рассказал кузбассовцам, что, несмотря на перенос чемпионата мира из России, строительство «Кузбасс-Арены» ведется согласно графику и приостанавливаться не будет. Сейчас работы выполнены на 76 %, завершить их планируется во II квартале 2022 года.

«Этот объект возводим не только ради чемпионата мира. Прежде всего это делается для жителей Кузбасса. Это уникальный комплекс с тренировочными залами для 21 олимпийского вида спорта. Здесь будут заниматься дети и взрослые», – отметил Сергей Цивилев.

Помимо этого, в Кемерове в текущем году будет введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс для игровых видов спорта с теннисным центром. В Калтане начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта. Уже работает уникальный спорткомплекс в Белове, где могут заниматься люди с особенностями здоровья.

По информации минспорта Кузбасса, на сегодняшний день в регионе работают более 8 000 спортивных объектов и сооружений, в их числе стадионы с трибунами на 1 500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы и т. д. В целом в регионе 1,3 млн человек активно занимаются физической культурой и спортом.

Напомним, в 2022 году в Кузбассе пройдет Международный форум «Россия – спортивная держава». Это самая крупная площадка взаимодействия представителей спортивной отрасли, которая объединяет более 3 тысяч участников. В 2023 году с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе (Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе) пройдут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Мероприятие направлено на развитие детско-юношеского спорта, укрепление дружбы между детьми стран Азиатского континента и регионов России. Сергей Цивилев вышел с инициативой провести в регионе наряду с зимними Играми Фестиваль летних видов спорта.