Кузбассовцы уже сейчас могут блеснуть своими идеями и подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». О начале сбора идей сообщили на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.

Жители Кузбасса наряду с другими россиянами могут представить свои проекты по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

«Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России», — сказал Максим Орешкин, председатель оргкомитета Форума.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Предполагается, что этот этап завершится до конца апреля. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, отберёт топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей. Заключительным этапом станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. На нём будут представлены 100 лучших идей и проектов.