Количество участников, высказывающих свое мнение в поддержку президента, военнослужащих Российской армии и жителей Донецка и Луганска с каждым днем растет. Их активными участниками становятся и молодежь, и взрослые.

Так, сегодня учащиеся Белогорской школы Тисульского муниципального округа приняли участие в конкурсе рисунков в поддержку российских военных, проводящих спецоперацию на Украине. В своих рисунках школьники использовали символы поддержки, ассоциирующиеся с миротворческой операцией: буквы Z и V, российский триколор и хештеги. После завершения конкурса работы участников объединили в видеоролик.

Не остались равнодушными к ситуации и члены молодежного парламента Тайги. Ребята поддержали акции «Своих не бросаем» и «Zа русский мир», выложив публикации в своих социальных сетях.

«Наша с вами страна оказалась в непростой ситуации, хочется выразить слова благодарности и поддержки нашему президенту Владимиру Путину. Сейчас наше государство – Российская Федерация – нуждается в настоящем лидере, человеке, который может принимать серьезные решения во благо нашего же благополучия. Я с гордостью называю себя гражданином Российской Федерации. Я искренне верю в нашего президента, представляющего и защищающего интересы наших граждан. Искренне верю в армию и ребят, защищающих честь нашей Родины на Украине. И призываю вас занять такую же позицию. Ведь мы – русский народ! И лишь вместе мы непобедимы!», – высказался ученик 11 класса школы № 160, член молодежного парламента при Совете народных депутатов Тайгинского городского округа и участник юнармейского городского отряда Даниил Яценя.

Акцию по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик проводят жители Гурьевского округа. Ее активными участниками стали предприниматели и предприятия, учреждения и организации, школы, детские сады, а также неравнодушные жители. Для отправки уже готовы средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия, консервы, крупы и многое другое. Пункт приема организовали в управлении спорта и молодежной политики округа. Добровольцы волонтерского отряда упаковывают гуманитарную помощь в коробки с наклейками «Z», которые в дальнейшем будут направлены в пункты сбора в Кемерово.

Как отмечает руководитель отряда Юлия Леонтьева, жители Гурьевска очень переживают за мирное население республик, поэтому приносят даже вещи, которые не были объявлены к сбору, – сканворды, нарды, пасьянсы, пазлы. Сегодня продовольствие и бытовую химию привезли работники спортивной школы им. Б. В. Непомнящего из Гурьевска.

«Наш коллектив очень слаженно организовал работу по сбору гуманитарной помощи. Приобрели мы продукты первой необходимости – крупы, консервы, муку и товары для хозяйственных нужд. Надеемся, что помощь из Гурьевска, пусть и небольшую, примут те люди, которые действительно в ней нуждаются», – рассказала замдиректора спортивной школы по методической работе Юлия Соколова.

Напомним, в пунктах сбора гуманитарной помощи принимаются продукты длительного хранения (гречка, рис, овсянка, перловка, крупа кукурузная, макароны, тушенка говяжья, консервы рыбные, печенье, вафли, чай, сгущенное молоко, сок); бытовая химия; предметы личной гигиены; канцелярские принадлежности. Также можно перечислить денежные средства по реквизитам: Кемеровский ФПРСР ИНН 4205044479 КПП 420501001 Расчетный счет 40703810726000100004 Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК БИК 043207612 Корр. счет 30101810200000000612 Назначение платежа для юридических лиц: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата регистрации юрлица) (без НДС).