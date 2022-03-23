Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, а также предоставляют в аренду и управление гостиницы и иные средства размещения. Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, для новых объектов льготная ставка НДС будет действовать 5 лет с момента их ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции, для существующих – до 30 июня 2027 года.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В Кузбассе в настоящее время действует более 300 объектов размещения. Строительство новых гостиниц в ближайшие годы планируется на территории горнолыжного комплекса «Шерегеш». Соответствующие соглашения с инвесторами подписаны в 2021 году.

«Сейчас очень благоприятное время для развития внутреннего туризма, и в Кузбассе для этого есть все условия. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши курорты круглый год привлекали туристов со всей страны и из-за рубежа. Кроме того, развитие туристической отрасли станет одним из факторов диверсификации экономики региона», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В соответствии с программой социально-экономического развития до 2024 года, подписанной председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, регион получит 51 млрд рублей федерального финансирования, из них на развитие СТК «Шерегеш» запланировано 3,27 млрд рублей. Средства направят на строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей Шерегеша. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест. Также по поручению президента России Владимира Путина СТК «Шерегеш» включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».