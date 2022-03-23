22 марта глава Кузбасса Сергей Цивилев провел прямую линию, в ходе которой ответил на 32 вопроса. Всего на прямую линию поступило 2007 обращений. В основном жителей интересовали рост цен, наличие необходимых товаров, а также дальнейшее развитие региона.

«Сейчас непростые времена во всем мире, однако в своей истории Кузбасс прошел много испытаний. Сейчас перед нами открывается огромное окно возможностей по дальнейшему развитию Кузбасса и всей страны. И за основу мы берем то экономическое чудо, которое совершили наши деды в период с 1929 по 1955 годы – ежегодный рост 13,8 % с учетом войны. Они смогли это сделать, значит, сможем и мы», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Формат прямых линий был действенным инструментом до и во время пандемии, – подчеркивает политолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук. По его мнению, прямой диалог с населением в новой экономической реальности – это один из способов сохранения благоприятного климата в регионе.

«Проводить прямые линии губернаторам было рекомендовано напрямую президентом Путиным на фоне тех ограничений, которые вводились в связи с пандемией. Правильно, что Цивилев не забыл об этой установке, и несмотря на сложность ситуации, вышел на прямой диалог, чтобы люди от первого лица слышали и видели, что происходит. Понятное дело, что общеэкономические меры по фиксации цен, наличию товаров вырабатывает правительство. Но что касается строительства соцобъектов, выплат зарплат и льгот, то здесь губернатор показал, что все находится под контролем. Неизвестно как будет дальше развиваться ситуация в экономике, но очевидно, что в Кузбассе власть и дальше будет продолжать прямое общение с людьми, давая честные ответы на возникающие вопросы», – сказал Павел Склянчук.

Директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына отметила своевременность проведения прямой линии. Нужны ответы, и они прозвучали, – подчеркнула эксперт.

«Момент удачный, вопросов у людей много, все беспокоятся. Нужны ответы, и они прозвучали. Цены на продукты, доступность лекарств, запланированные стройки и ремонт социальных объектов. Сергей Цивилев отвечал честно и открыто, показав, что он в курсе всех волнующих жителей проблем и вместе с командой правительства работает над их решением. Из важного отмечу поддержку жителей старшего поколения (решения были озвучены в эфире): пенсионеры региона будут иметь возможность бесплатного проезда в общественном транспорте с мая по октябрь; пенсионеры могут получить скидку 15 % в ряде магазинов при оплате покупок картой МИР в утренние часы. Оба решения очень своевременны и касаются большой социальной группы, которая сегодня нуждается во внимательном и чутком отношении к их запросам и потребностям. Сергей Цивилев этот запрос фиксирует и предлагает решения, которые позволят сделать жизнь старшего поколения комфортней. В Кузбассе я была несколько раз и уверена, что со всеми вызовами сегодняшнего дня регион, как и всегда, справится», – отметила Кислицына.

Сергей Цивилев предложил вернуться к допандемийному режиму подобных встреч – возобновить прямые линии, которые ранее проводились раз в квартал. Кроме того, глава региона поручил главам муниципалитетов, из которых поступило больше всего обращений, провести прямые линии с жителями.