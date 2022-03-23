Кузбасские врачи резко осудили заявление главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Ранее телеканал «Россия» сообщил, что Друзенко в прямом эфире телеканала «Украина 24» призвал врачей кастрировать российских военнослужащих, попавших в плен с ранениями.

Главный врач Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн, депутат Парламента Кузбасса Андрей Иванов считает, что — это яркий пример нацизма, укоренившегося в головах украинцев.

— И то, что сейчас этот человек, отказывается от своих слов и оправдывается эмоциональным состоянием, нисколько не оправдывает его поведения, идущего вразрез с нормами медицинской этики. Это позорный поступок, который осуждает все медицинское сообщество, — заявил Иванов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Друзенко, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат.