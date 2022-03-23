Сегодня на 33-ем заседании парламент Кузбасса во втором чтении принял Закон «О создании и развитии агломераций в Кемеровской области – Кузбассе».

«Этот закон – один из первых, принятых в России на региональном уровне. Мы должны совершенствовать систему развития территорий, для чего и принят закон. Создание агломераций поможет обеспечить устойчивый экономический рост, инвестиционную привлекательность территорий и повысит качество жизни людей. Вокруг двух равнозначных городов – Кемерова и Новокузнецка – будут формироваться и развиваться агломерации, чтобы кузбассовцы чувствовали себя максимально комфортно вне зависимости от того, в городе или сельской территории они живут», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе есть все условия для создания и развития агломераций: регион обладает одной из самых развитых городских систем за Уралом с высокой плотностью населения. 64 % кузбассовцев проживают в семи городах – Новокузнецке, Кемерове, Прокопьевске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Междуреченске. Два крупнейших города с численностью населения свыше 500 тысяч человек – Кемерово и Новокузнецк – образуют двухъядерную агломерацию.

В принятом законе определены основные понятия, принципы создания и развития агломераций в Кузбассе, полномочия органов госвласти региона в сфере развития агломераций и другие вопросы. Важно, что реализация закона не влечет за собой преобразований муниципальных образований, не требует их объединения или разделения. В настоящее время прорабатывается окончательный территориальный состав агломераций. С учетом созданных агломераций будут скорректированы: схема территориального планирования, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузбасса и целевые отраслевые программы.