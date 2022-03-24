Губернатор Сергей Цивилев провел очередную встречу с предпринимателями. Были приглашены участники рабочей группы «Открытый диалог», представители муниципальных образований, региональных деловых объединений, министерств и ведомств Кузбасса.

«Сейчас экономически сложное время, однако это открывает для предпринимателей дополнительные возможности. Важно наладить взаимодействие прежде всего в нашем регионе: сельхозпроизводители должны всех накормить качественными продуктами. Нужно организовать качественный общепит. Еще не все проблемы импортозамещения решены, необходимо наладить производство товаров, которые выпадут из поставок из-за санкций. Все, что зависит от нас – поддержку, дополнительные льготы, предложения в изменения законодательства – мы со своей стороны сделаем», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко отметила, что «Открытый диалог» занимался выработкой предложений по федеральным и региональным мерам поддержки, информировал предпринимателей, чтобы они могли сориентироваться в новой экономической ситуации. Больше всего предпринимателей волнуют налоговые льготы, госзакупки, вопросы контрольно-надзорной деятельности, логистика.

Первый заместитель председателя правительства Кузбасса – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов рассказал о мерах налоговой поддержки в регионе, которые планируется ввести в 2022 году. Для сохранения бизнеса разработан блок мер:

• Для субъектов малого и среднего бизнеса предлагается перенести до конца 2022 года срок уплаты налога на имущество, транспорт и земельного налога за 1-й и 2-й кварталы. Этой мерой смогут воспользоваться почти 25 тысяч предпринимателей. Ожидаемый эффект – временно высвободятся 670 млн рублей, которые бизнес сможет направить на решение текущих вопросов.

• Предлагается отсрочка для субъектов МСП уплаты по арендной плате за землю за 2-й и 3-й квартал до конца 2022 года. Это высвободит 200 млн рублей для 1,3 тысячи предпринимателей.

• Еще одна возможная мера – снижение на текущий год ставки налога по упрощенной схеме и налога на имущество в два раза при условии, что бизнес сохранит до 90% численности работников.

• На 2022–2023 годы планируется ввести новые льготы по единому сельскохозяйственному налогу. В настоящее время действует пониженная ставка – 3 %. С учетом новых обстоятельств предлагается в 2022 году снизить ставку до 1 %. Таким образом, налогоплательщики смогут сэкономить 75 млн рублей.

• Также на 2022 год предполагается снижение с 2 до 1% ставки по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисной недвижимости для МСП.

В рамках блока по развитию бизнеса предлагается предоставление на 2022 – 2027 годы инвестиционных налоговых вычетов в размере 50 % по налогу на прибыль для субъектов МСП, а также инвестиционной, инновационной и производственной деятельности. Кроме того, возможно снижение предельной ставки налога на прибыль организаций при применении инвестиционного налогового вычета с 10 до 5 % для участников нацпроекта «Производительность труда» и некоторых других видов налогоплательщиков (24 ОКВЭД).

С 1 января 2022 года планируется освобождение от налогообложения прибыли, полученной от предоставления прав использования результатов интеллектуальной деятельности, на территории Кузбасса. Предлагается введение права на применение инвестиционного вычета до 90 % по налогу на прибыль в отношении расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 2022-2027 годы для субъектов МСП, участников нацпроекта «Производительность труда», налогоплательщиков, осуществляющие определенные виды деятельности, субъектов инвестиционной, инновационной и производственной деятельности.

«Сейчас эти предложения вынесены на обсуждение предпринимателей. Мы готовы рассматривать ваши дополнения и замечания», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Комплекс мер был одобрен предпринимательским сообществом и будет дополнен с учетом их аргументированных предложений.