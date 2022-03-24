Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, заблокировал аккаунты российских каналов. В этом списке ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, Россия сегодня, НТВ, РЕН ТВ и другие. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения коснулись аккаунтов с общей аудиторией более 40 миллионов человек.

— Логику действий, которые YouTube предпринимает в отношении российских контент-мейкеров, можно назвать одним словом – зачистка (или, если угодно, геноцид). От борьбы с российскими телеканалами платформа перешла к искоренению всего остального русскоязычного контента: отключением монетизации YouTube указал на дверь множеству проектов, далеких от политики, — отмечает в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В ведомстве отметили, что с начала военной операции на Украине американские социальные сети, а также YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. YouTube должен нести ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

IT-эксперты говорят, что в России есть много альтернатив YouTube. Без проблем заменить его могут как отечественные, так и зарубежные платформы.

Горелкин также подчеркнул, что российский аналог YouTube — RuTube позволит пользователям регистрировать через ЕСИА. Технически это будет работать так: заходите на RuTube через свой аккаунт, привязываете его к «Госуслугам» через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации. По мнению депутата, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга, а также позволит эффективно бороться с фейками.