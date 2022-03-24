Росздравнадзор отслеживает движение лекарственных препаратов от завода производителя до конечного потребителя. Руководитель ведомства Алла Самойлова отмечает, что на сегодняшний день нет повода переживать о нехватке лекарств.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса уточнили, что размеры поставок лекарственных препаратов импортного производства в настоящее время не снижены.

«В настоящее время нет сведений об отказах поставщиков исполнять свои обязательства по заключённым контрактам на лекарственные препараты, в том числе и импортного производства», — комментирует и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

80% препаратов из перечня жизненно важных лекарственных препаратов локализованы на территории России. Также в стране продолжают работать иностранные поставщики медикаментов. Возможные задержки поставок носят ситуативный характер и связаны, в основном, с логистическими проблемами.

Правительством России принимаются различные меры поддержки фармотрасли. Среди них упрощенная процедура продажи и реализации лекарств, уход от обязательной маркировки, возможность использования иностранной упаковки с отечественной наклейкой и уход от принудительного лицензирования.