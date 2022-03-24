Новый высокоточный эндоскопический прибор предназначен для исследования верхних и нижних отделов дыхательных путей и позволяет выполнять диагностику и лечение под визуальным контролем. Оборудование стоимостью более 2 млн рублей приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Несмотря на санкции, мы не остановим программы, которые действуют в регионе, в том числе и обеспечение медицинским оборудованием медорганизаций. Президентом Российской Федерации поставлена задача переориентироваться на российских производителей, медицинская техника которых конкурентоспособна, отвечает всем современным нормам и не уступает импортным аналогам», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Высокоточный эндоскопический прибор обеспечит максимальную информативность диагностических процедур, что позволит более детально осмотреть слизистую оболочку органов дыхания, а также дает преимущество при выявлении на ранних сроках предраковой патологии и ранних онкологических изменений.

В отличие от ранее используемого окулярного фибробронхоскопа, в котором изображение передается по оптической системе зеркал и линз на окуляр, в видеобронхоскопе на противоположном конце расположена видеокамера, которая передает качественное изображение на экран монитора. Такая передача изображения в электронном варианте позволяет автоматически обрабатывать видео, одновременно нескольким врачам смотреть и оценивать клиническую и визуальную картину, максимально подробно изучать патологические процессы в верхних и нижних отделах дыхательных путей и наблюдать их в динамике.

Важно, что аппарат удобен в управлении, позволяет значительно сократить время, необходимое для исследования, а также свести к минимуму дискомфорт пациента.