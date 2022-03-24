В соответствии с программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» запланировано 3,27 млрд рублей, в том числе свыше 2,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов, соответственно, будет увеличен турпоток.

«Туризм – одна из приоритетных отраслей кузбасской экономики. Его развитие будет способствовать достижению задачи, которую поставил перед нашим регионом президент России – уход от угольной зависимости, диверсификация экономики. Особенно важно это делать сейчас, когда актуальным становится именно внутренний туризм. Необходимо сделать Шерегеш самым популярным круглогодичным курортом страны», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В соответствии с программой в декабре 2021 года было подписано соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область – Кузбасс)» между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и министерством туризма и молодежной политики Кузбасса, а также соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета – между Федеральным агентством по туризму и правительством региона.

Проект пожарно-спасательного депо в пгт Шерегеш в настоящее время проходит государственную экспертизу. Проводятся электронные аукционы на строительство автодороги в зону СТК «Шерегеш» и объездной дороги пгт Шерегеш – гора Мустаг сектор Б. В стадии проектирования находится автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш – Шерегеш до сектора «Е». Уже получено положительное заключение государственной экспертизы на проект 1 этапа проезда от сектора «А» до сектора «B».

Проводится электронный аукцион на реконструкцию системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения и водоотведения сектора «В».

В результате проработки вопроса строительства газовой котельной в секторе «B» СТК «Шерегеш» принято решение о его нецелесообразности. Поэтому в августе 2021 года был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «B» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения – центральной котельной пгт Шерегеш. Срок разработки проекта и получения заключения экспертизы на объект – июнь 2022 года.

Также корректируются планы по строительству объектов коммунальной инфраструктуры сектора «B» СТК «Шерегеш», которая должна включать 7,6 км сетей водоснабжения и 9,6 км сетей водоотведения. Разрабатывается проект строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш». Срок разработки проекта и получения заключения экспертизы на объект – июнь 2022 года.