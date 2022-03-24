Стратегию продовольственной безопасности региона и стабилизацию стоимости продуктов питания в условиях санкций обсудили на заседании межведомственного штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения Кузбасса.

«Сейчас необходимо оперативно скорректировать планы на предстоящий посевной сезон. Должны быть увеличены площади под овощные культуры, зерно. Мы должны максимально выращивать все, что позволяет климат. Этим летом ожидаются проблемы с выращиванием сельхозпродукции в Европе и на Украине, поэтому нам надо создать запас собственного продовольствия в регионе. Важно весь выращенный урожай сохранить и переработать, при этом не допустив осеннего роста цен на овощи, мяса, хлеб, молоко и дефицита продовольствия», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Для достижения поставленной задачи по поручению губернатора в сельских районах региона проверят наличие необходимых запчастей, ГСМ, минеральных удобрений, семян. Хозяйства должны пересмотреть планы в сторону увеличения и изыскать все имеющиеся резервы для повышения урожайности.

Также глава региона указал на необходимость перехода местных сельхозпроизводителей на отечественную упаковку. Сейчас для расфасовки продукции используют импортные материалы, которые значительно подорожали. При этом доля упаковки в общей структуре себестоимости товара доходит до 40 %. Кроме того, в России сейчас упрощают требования к сертификации упаковки, что в конечном итоге позволит остановить рост цен на продукты.

На совещании обсуждались нарушения доставки ввозимого продовольствия, которые также ведут к удорожанию ряда продуктов. К сбою плановой доставки привел ажиотажный спрос на ряд товаров, который увеличивает цены. По поручению Сергея Цивилева в регионе усилят контроль за скупкой товаров в сетевых торговых центрах с целью перепродажи в маленьких магазинах или интернете.

«Нужно остановить рост числа перевозок из-за ажиотажного спроса, чтобы вернуться к плановой, четкой системе работы, при которой выверена каждая копейка расходов, чтобы минимизировать цены. Надо разъяснять людям, что продуктов достаточно на складах, не нужно ничего приобретать оптом, все постепенно, регулярно будут завозить в магазины. Паникеры и перекупщики создают ажиотажный спрос, который приводит к накручиванию цен», – сказал Сергей Цивилев.

Как доложил министр сельского хозяйства региона Андрей Ариткулов, в Кузбассе утвержден перечень из 24 наименований социально значимых продуктов, на которые ограничены предельно допустимые цены. Из них 16 наименований производятся в регионе.

«На сегодняшний день регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом, потребности в хлебе закрыты имеющимися мощностями предприятий хлебопечения. Потребности в молочной и мясной продукции закрываются при помощи ввозимого сырья для переработки или уже готовой продукции», – пояснил министр.

За 2021 год было произведено 0,5 тыс. тонн говядины, 25,5 тыс. тонн свинины, 41,6 тыс. тонн мяса птицы и 24 тонны баранины. Среднемесячное производство хлеба и хлебобулочной продукции в Кузбассе составляет 7,0 – 7,5 тыс. тонн, из них 60–70 % входит в категорию социально значимой продукции. Всего за 2021 год хлеба и хлебобулочных изделий было произведено 90,5 тыс. тонн. Молочную продукцию производят 22 предприятия. За 2021 год производства молока (кроме сырого) составило 179 тыс. тонн. Всего за 2021 год в регионе было произведено 461,3 тыс. тонн картофеля и 55,1 тыс. тонн овощей «борщевого набора».