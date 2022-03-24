Руководитель Центра изучения деструктивных явлений в молодежной среде при Кемеровском государственном медицинском университете, доцент Вадим Шиллер назвал откровенным цинизмом политику стран, входящих в НАТО.

«Мало того, что страны Альянса не выразили ни слова сочувствия и соболезнования жителям страны, которых подвергли бомбардировке, агрессия против суверенной Югославии спровоцировала беспрецедентную в современной Европе гуманитарную катастрофу, они собрали экстренный саммит о «безопасности» Европы в такую скорбную дату для Сербии. Жертвами, принятого тогда решения, стали сотни погибших и раненых мирных жителей — сербов, албанцев, представителей других национальностей, а также более 700 тысяч беженцев из Косово, вынужденных вести унизительную, полуголодную жизнь в палаточных лагерях. 23 года назад НАТО нашел формальный повод — неисполнение Белградом требования Альянса вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия, где обострился конфликт между сербским и албанским населением. Страны НАТО обвиняли Белград в геноциде, а сами бомбардировали сербские города в самом сердце Европы и убивали мирных жителей. Россия назвала этот шаг «актом агрессии», поддержала сербов и четко выразила свою позицию — заморозив тогда отношения с альянсом», — высказался кузбасский эксперт.

Вадим Шиллер также подчеркнул, что несмотря на то, что экономика западных стран уже начинает трещать по швам, политики Альянса продолжают обсуждать санкции против России.