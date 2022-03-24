Руководитель Центра изучения деструктивных явлений в молодежной среде при Кемеровском государственном медицинском университете, доцент Вадим Шиллер назвал откровенным цинизмом политику стран, входящих в НАТО.
«Мало того, что страны Альянса не выразили ни слова сочувствия и соболезнования жителям страны, которых подвергли бомбардировке, агрессия против суверенной Югославии спровоцировала беспрецедентную в современной Европе гуманитарную катастрофу, они собрали экстренный саммит о «безопасности» Европы в такую скорбную дату для Сербии. Жертвами, принятого тогда решения, стали сотни погибших и раненых мирных жителей — сербов, албанцев, представителей других национальностей, а также более 700 тысяч беженцев из Косово, вынужденных вести унизительную, полуголодную жизнь в палаточных лагерях. 23 года назад НАТО нашел формальный повод — неисполнение Белградом требования Альянса вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия, где обострился конфликт между сербским и албанским населением. Страны НАТО обвиняли Белград в геноциде, а сами бомбардировали сербские города в самом сердце Европы и убивали мирных жителей. Россия назвала этот шаг «актом агрессии», поддержала сербов и четко выразила свою позицию — заморозив тогда отношения с альянсом», — высказался кузбасский эксперт.
Вадим Шиллер также подчеркнул, что несмотря на то, что экономика западных стран уже начинает трещать по швам, политики Альянса продолжают обсуждать санкции против России.
«Также двулично звучат призывы к миру от стран НАТО, которые параллельно продолжают оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Главы оборонных ведомств стран НАТО получили указание подготовить варианты укрепления системы коллективной обороны и сдерживания Альянса на земле, в небе, на море, в киберпространстве и в космосе. А ведь не Россия начинала конфликт на Украине. Раскачивать ситуацию начали западные страны много лет назад, когда решили поощрять агрессию по отношению к нашей стране», — сказал Вадим Шиллер.