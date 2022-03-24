Такое решение губернатор региона Сергей Цивилев принял в честь первых космонавтов и как ответ на отказ американского фонда, который более 10 лет подряд проводил фестиваль Yuri’s Night («Ночь Юрия»), от использования в названии мероприятия имени Юрия Гагарина, потому что он русский.

«Недопустимо переписывать историю, вычеркивая из нее имена величайших людей. Кузбасс – родина великих космонавтов. Сразу двое наших земляков – Алексей Леонов и Борис Волынов – были в первом отряде космонавтов. Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Борис Волынов первым в мире произвел ручную стыковку космических кораблей. Поэтому принято решение о проведении фестиваля в Кузбассе. Он будет проводиться каждый год в ближайшую после 12 апреля ночь с пятницы на субботу, в этом году – с 15 на 16 апреля», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Фестиваль состоится в Ледовом дворце «Кузбасс». Кроме того, в рамках празднования в образовательных, спортивных, культурных учреждениях по всему региону пройдут соревнования, торжественные линейки, викторины, конкурсы.